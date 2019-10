LAZIO MURIQI FENERBACHE – Vedat Muriqi, è questo il nome che circola con insistenza per rinforzare il parco attaccanti della rosa biancoceleste. L’attaccante bosniaco, già cercato in estate da Tare, e non solo, si gode l’ottimo momento di forma e si cala a pennello nei panni dell’idolo dei tifosi del Fenerbahce.

Le dichiarazioni

Al termine del derby con il Galatasaray, disputato con una fasciatura sulla testa, il ragazzo di 192 centimetri ha rilasciato le seguenti parole ai media turchi: “Per me essere seguito è uno stimolo, ma voglio rimanere tanti anni al Fenerbahce e diventare un’icona del club”.