LAZIO GAICH CALCIOMERCATO – Si intensifica la ricerca di un attaccante in casa Lazio. Tare vuole assicurare un’alternativa in più a mister Inzaghi nel reparto offensivo. Dopo le complicazioni con Giroud, sembra vivo l’interesse per Suarez del Real Saragozza. Un altro nome, come riporta il quotidiano spagnolo AS, è quello di Adolfo Gaich di proprietà del San Lorenzo. Il giovane talento classe ’99 è un vecchio pupillo del ds albanese.

