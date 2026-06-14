Il saldo zero impone la linea verde: si punta agli under 23 italiani

Ora che la Lazio è costretta a fare i conti con la realtà del mercato a saldo zero, mutano le strategie di calciomercato: i biancocelesti sono costretti a puntare su under 23 italiani, esclusi dal calcolo del costo del lavoro.

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Calciomercato Lazio, il mercato a saldo zero favorisce gli under 23 italiani

Per favorire la valorizzazione del giovane talento italiano, il prezzo e gli ammortamenti degli under 23 azzurri sono esclusi dall’indicatore del costo del lavoro allargato, come sottolineato da il Corriere dello Sport. In questa chiesi si spiegano gli accodamenti di Chiarodia, 21 anni, e Coppola, 22 anni, rispettivamente di proprietà del Borussia Mönchengladbach e del Brighton. Acquistarli non è semplice ma Gattuso è alla ricerca di un sostituto del partente Romagnoli e i loro profili tecnici, ma anche anagrafici, fanno al caso della Lazio.

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