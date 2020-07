Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO – In questi mesi, il profilo di Marash Kumbulla è stato associato alla Lazio diverse volte. Il difensore albanese dell’Hellas Verona è il sogno di Igli Tare, che vorrebbe portarlo quanto prima alla corte di Simone Inzaghi. Per Kumbulla, però, si sono mosse diverse squadre, tra cui le quali anche l’Inter. Di questa sfida di mercato ha parlato Maurizio Setti, presidente del club veneto, a Radio Deejay.

Calciomercato, il futuro di Kumbulla: Lazio o Inter?

“Lazio o Inter? Non lo so, vediamo: sarà una bella lotta. Abbiamo certe richieste, per noi l’importante è che siano contenti il giocatore e la società. È una cosa che si deciderà nei prossimi 10-15 giorni”.

