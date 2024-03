Calciomercato, occhi del Siviglia su Sarri per la prossima stagione

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO SIVIGLIA SARRI - Il Siviglia non sta vivendo la sua migliore stagione e sta provando a mantenere la categoria. In estate potrebbe esserci un cambio in panchina e, a tal riguardo, il club andaluso avrebbe messo nel mirino Maurizio Sarri. Ecco di seguito la novità di calciomercato proveniente direttamente dalla Spagna.

Calciomercato, Sarri piace al Siviglia: Luis Alberto potrebbe seguirlo?

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Que!Deportes, il Siviglia sarebbe interessato a Maurizio Sarri per la propria panchina. Il direttore sportivo del club andaluso, Victor Orta, vorrebbe invertire la tendenza negativa avuta questa stagione con una mossa ad effetto. Quique Sánchez Flores non dovrebbe essere più l’allenatore dalla prossima stagione. Al suo posto, l'idea sarebbe mettere l'ex tecnico biancoceleste. Per convincerlo, la società spagnola vorrebbe provare ad acquistare il suo pupillo Luis Alberto. Lo scenario appare difficile, ma tutto è possibile nel calcio. Vedremo se ci saranno aggiornamenti sulla questione.