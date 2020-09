Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO – Ultimi giorni di calciomercato e la Lazio vuole affondare i colpi per completare la rosa in vista dei tanti impegni stagionali. L’ultimo obiettivo di Tare, non in ordine di tempo, è Andreas Pereira del Manchester United. Il calciatore nato in Belgio potrebbe essere un tassello importante per il gioco di Simone Inzaghi date le sue caratteristiche offensive. Può muoversi tra le linee come trequartista o come seconda punta e potrebbe anche ricoprire il ruolo di ‘falso nueve’.



I dettagli dell’operazione

La trattativa sarebbe ben avviata anche se i Red Devils vorrebbero girarlo alla Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Lotito invece, dal canto suo, chiede un prestito gratuito e offrirebbe al giocatore un contratto da 1.5 milioni per quattro anni. Il calciatore e le aquile avrebbero già raggiunto un accordo.

