CAGLIARI LAZIO CAICEDO TIFOSO – Aveva insultato pesantemente l’attaccante della Lazio, Felipe Caicedo, un tifoso 60 enne del Cagliari. Dagli spalti della Sardegna Arena aveva urlato delle offese pesanti.

Il fatto

Per un tifoso di Olbia è stato emesso un Daspo dalla Questura con il conseguente allontanamento dagli stadi per 5 anni. Il tifoso, che durante il match si trovava nel settore Distinti, era stato sollecitato più volte dagli steward di smettere, ma il 60enne ha continuato a insultare Caceido. Dopo questi atteggiamenti è stato invitato a fornire biglietto e documenti, ma si è rifiutato. Per questo motivo è stata poi la Polizia ad identificarlo. Inoltre, proprio nella giornata di ieri la società del presidente Giulini ha espulso a vita dallo stadio tre tifosi ritenuti responsabili di insulti a sfondo razziale nei confronti di giocatori avversari.

