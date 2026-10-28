Callegari: “Lazio, altro che Champions: il sogno è lo Scudetto”

Sognare non deve essere un impedimento per la Lazio che, secondo il telecronista Massimo Callegari, può ambire allo Scudetto e non solo all’ingresso in Champions League: di seguito le sue parole.

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Le parole di Callegari sulla Lazio vincitrice dello Scudetto

“Il sogno della Lazio è qualcosa di più della Champions. Questa è la miglior partenza di sempre, ha la miglior difesa del campionato, il secondo attacco con un gol in meno dell’Inter e dodici marcatori diversi. Questi sono i numeri. Quello che rende ineguagliabile questa storia è il contorno: l’inizio in Coppa Italia e il muro di tifosi visto al Mapei che ricorda le trasferte dello Scudetto del 2000”.

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