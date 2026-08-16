Calori: “Frattesi alla Lazio? Ottimo acquisto per entrambi”

Alessandro Calori, ex allenatore della Lazio Primavera, oltre che di Brescia e tante atre, ha analizzato l’acquisto di Davide Frattesi da parte dei biancocelesti, in un’intervista concessa a TMW; secondo lui, può trattarsi della giusta mossa per entrambi, sia il giocatore che la squadra.

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Le parole di Calori nell’intervista su Davide Frattesi alla Lazio

“Ha bisogno di giocare e la Lazio è la possibilità giusta per tornare in auge in ottica Nazionale. Con l’Inter ha giocato poco. Alla Lazio può fare bene: è un rinforzo interessante”.

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