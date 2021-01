Tempo di lettura: < 1 minuto

CALORI INTERVISTA LAZIO ROMA – Lazio e Roma sono pronte a scendere in campo per il derby della Capitale. Una partita fondamentale per le due squadre e dal risvolto imprevedibile. Di questo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ha parlato Alessandro Calori.

Intervista Calori: sul derby della Capitale tra Lazio e Roma

“Nei derby generalmente non c’è un favorito, ma succede spesso che chi è sotto in classifica abbia più possibilità di vincere, e non saprei neanche il perché. La Roma sta facendo un campionato interessante, forse inaspettato, mentre la Lazio ha sprecato energie per inseguire il traguardo Champions e ora si devono un po’ ritrovare. Bisogna essere anche abituati a giocare in più competizioni”.

