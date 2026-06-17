LAZIO PRIMAVERA
Milan Primavera, in arrivo Calvani dalla Lazio
Il terzino classe 2008 della Lazio Lorenzo Calvani sarebbe vicino a vestire la maglia del Milan Primavera.
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Accordo vicino fra Calvani e il Milan Primavera.
Secondo Sky Lorenzo Calvani, terzino sinistro classe 2008 della Primavera della Lazio starebbe per trasferirsi al Milan. L’intesa con Enzo Raiola, agente del ragazzo, è già stata trovata. Vicino l’accordo anche con il club capitolino.
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