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Napoli Lazio, gol fantasma e ammonizione: ecco il retroscena inedito di Calvarese
L’ex arbitro di Serie A, Giampaolo Calvarese, nel corso di un incontro sulla Bobo Tv con Cristian Brocchi, ha ripercorso la cronaca del celebre gol fantasma non assegnato alla Lazio nella sfida contro il Napoli della stagione 2010/2011.
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Calvarese e il racconto del gol fantasma non dato alla Lazio contro il Napoli
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
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|25
|10
|3
|Roma
|24
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|Como
|23
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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