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Calvarese: “Su Frattesi era rigore ma Arena mi è piaciuto”
Le parole dell’ex arbitro Calvarese, rilasciate attraverso il proprio canale YouTube, sul rigore non fischiato dal direttore di gara di Lazio-Parma, Arena, in favore di Frattesi.
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Le parole di Calvarese sul rigore non dato a Frattesi in Lazio Parma
“Dalla dinamica live, per me è rigore. Frattesi è bravo ad andare in avanti e Troilo si trova indietro. La trattenuta era rischiosa, poi lo prende anche più in basso. Per quello cade in avanti. Per me era rigore, ma il VAR ha fatto bene a non intervenire, vista la linea Orsato. Non ho la sensazione che quello di Troilo fosse un calcio, perché correndo trova la gamba dopo che Frattesi è stato bravo a mettersi avanti”.
Calvarese su Arena
“È falloso, ma sono d’accordo sul mancato intervento del VAR. Quest’anno vedo la volontà di restituire al calcio una verità del campo che non è ‘tocco-rigore’, perché eravamo andati un po’ oltre. A me Arena è piaciuto, su come ha giudicato quell’intervento. Era molto vicino ed era sicuro, aveva l’angolo giusto”.
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