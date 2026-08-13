LAZIO WOMEN
Women, Camacho subito decisiva: doppietta alla prima
Neanche il tempo di riordinare il proprio armadietto che Carla Camacho si è resa subito decisiva all’interno della Lazio Women, mettendo a segno una doppietta nella amichevole conclusa 4-4 contro la Res Roma. Niente male come biglietto da visita.
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Carla Camacho si presenta con una doppietta nell’amichevole tra Lazio Women e Res Roma
Arrivata in prestito dal Brighton, Carla Camacho si è presentata alla grande alle sue nuove compagne e a mister Grassadonia. L’amichevole contro la Res Roma si è conclusa sul punteggio di 4-4 e porta due sue firme. La spagnola, nei 45 minuti in cui è stata in campo, ha trovato la via della rete prima col sinistro e poi col destro. Le altre marcature sono state siglate da Roddar, su rigore, e da Castiello.
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