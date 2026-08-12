Women, l’entusiasmo di Camacho: “Non vedo l’ora di iniziare”

Carla Camacho è una nuova attaccante della Lazio Women: la biancoceleste, poco dopo il suo arrivo, si è presentata attraverso un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club.

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L’intervista a Carla Camacho, neo acquisto della Lazio Women

“Sono molto felice di essere qui, mi avevano parlato molto bene del club e spero di poter aiutare la squadra il prima possibile, in attesa che inizi la stagione”.

Camacho su Real Madrid e Brighton

“È vero che ho avuto il privilegio di crescere lì al Real, ho imparato tantissimo sia come persona sia come giocatrice. La Champions è una di quelle competizioni che ti insegnano come nulla sia impossibile, fino al fischio finale”.

“Il campionato inglese è naturalmente uno dei migliori e sono molto felice di aver avuto il privilegio di poter disputare il Mondiale. Sono tutte esperienze che ti arricchiscono e ti rendono una persona migliore e, soprattutto, una giocatrice migliore”.

Camacho sul suo punto di forza

“Credo di essere un attaccante molto mobile, mi piace proteggere il pallone e attaccare la profondità. Essere sempre in area per poter segnare e aiutare la squadra, lavorando su ogni dettaglio, così da poter migliorare ogni giorno”.

Camacho sul calcio italiano

“Era una cosa che mi attreva, credo faccia parte del mio stile quella grinta e la voglia di lottare su ogni pallone. Penso che qui sia qualcosa di fondamentale come stile di gioco”.

Camacho sulla Nazionale

“Mondiale e Europeo sono state tra le esperienze più belle della mia vita, rappresentare il proprio paese è sempre motivo di orgoglio. Spero che in futuro possa avere anche l’opportunità di farlo. Un sogno la nazionale maggiore, spero che con tanto lavoro e impegno possa arrivare anche quello”.

Camacho sulla Lazio

“Il mio obiettivo? Non vedo l’ora di iniziare e di poter aiutare la squadra, speriamo di riuscire a conquistare dei trofei”.

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