LAZIO WOMEN
La Lazio Women si rinforza: arriva Camacho dall’Inghilterra
Altro colpo chiuso per la Lazio Women che ha da poco reso ufficiale con un comunicato l’arrivo di Carla Camacho a Formello, la calciatrice arriva dal Brighton.
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Camacho alla Lazio, il comunicato ufficiale
“La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Carla Camacho dal Brighton and Hove Albion. Attaccante spagnola classe 2005, nel corso della sua carriera può vantare le esperienza prestigiose con Atletico Madrid e Real Madrid. Nel palmares della nuova numero nove biancoceleste figurano un Mondiale e un Europeo conquistato con le selezioni giovanili della Spagna. La neo calciatrice biancoceleste sarà immediatamente a disposizione di mister Grassadonia. Benvenuta Carla!”.
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