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INTERVISTE

Camolese: “Servono investimenti se vuoi rimanere un club di livello”

Published

2 ore ago

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Camolese intervista calciomercato Lazio

Il calciomercato della Lazio stenta a decollare e questo è un problema per l’ex calciatore Giancarlo Camolese, in questa intervista per Radio Laziale il tecnico ha sollevato tutte le sue perplessità circa il difficile momento dei biancocelesti.

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Le parole di Camolese nell’intervista sulla Lazio: calciomercato e non solo

“Quando vedo la curva della Lazio vuota mi fa male. Quello è il cuore della tifoseria. Non vedere la gente allo stadio mi dispiace. In questo calcio bisogna fare degli investimenti per restare ad alto livello, i tifosi vogliono vedere sempre una squadra competitiva. Un giocatore che vede una curva vuota non è una bella cosa. Oggi Lazio e Torino sono due squadre da parte sinistra della classifica, ma per lottare per l’Europa servono gli investimenti. Oggi i giocatori migliori vanno in altri campionati e questo è un problema che riguarda tutti”.

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