CAMOLESE LAZIO INTER INTERVISTA – Meno di 3 ore al big match della 24esima giornata Lazio-Inter. I biancocelesti se la vedranno con la squadra di Conte in una partita che profuma di Scudetto. Inzaghi potrà contare sulla rosa al completo, eccenzion fatta per Lulic alle prese con la riabilitazione post operazione. La gara, già da qualche giorno, ha gli occhi puntati addosso di addetti ai lavori e non. Ad esempio l’ex aquilotto Giancarlo Camolese ha parlato dello scontro diretto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue parole.

“Sarà una grande partita”

“La Lazio è stata costruita per macinare questi risultati. E’ una squadra che mi piace tantissimo. Ma occhio a Conte che da quando è arrivato all’Inter ha dato la sua impronta al gioco e si vede. Entrambi i tecnici si aspettano molto dai loro top player, Luis Alberto e Lukaku su tutti. Sarà sicuramente una partita bellissima da vedere.”

Su Eriksen

“L’Inter ha fatto bene a prenderlo. Giocatore fenomenale che può cambiare il risultato anche entrando dalla panchina. L’unico dubbio che ho è sul come schierarlo nel 3-5-2 di Conte…”

