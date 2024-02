Camolese: "Per la Lazio non sarà facile battere il Torino"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CAMOLESE TORINO LAZIO- Il doppio ex della partita Giancarlo Camolese ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di quella che sarà la partita tra Torino e Lazio.

Le parole di Camolese

"Sarà una gara complicata per la Lazio perché il Torino è un avversario molto difficile da affrontare, a maggior ragione adesso che sta vivendo un bel momento. Sta per entrare in un momento decisivo della stagione visto che affronterà Lazio, Roma e Fiorentina e in queste partite inciderà molto il recupero di Buongiorno. In generale è un gruppo che mi pare cresciuto e penso potrà lottare per l'Europa".