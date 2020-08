Tempo di lettura: < 1 minuto

CAMOLESE INTERVISTA – Ai microfoni di TMW è intervenuto Giancarlo Camolese per parlare di Lazio e del mancato acquisto di David Silva. Il tecnico si è poi soffermato sulle difficoltà che incontreranno le squadre nel prossimo campionato. Ecco le sue parole.

Le difficoltà della stagione

“Abbiamo vissuto tutti un calcio diverso alla ripresa, situazioni che nessun allenatore o società aveva mai dovuto gestire: c’è chi andato meglio e chi peggio, ma dal punto di vista della preparazione avevano fatto tutti le stesse cose. Ora si riparte con delle differenze, e dopo una sosta breve. Ci saranno squadre che da subito saranno più in condizione, e il rendimento sarà influenzato pure dall’assenza di gente sugli spalti: ci sono quei calciatori che si esaltano, o quelli che magari fanno meglio in certe condizioni.”

Il mancato acquisto di Silva

“In un 3-5-2 avrebbe potuto girare attorno a Immobile, un po’ come ha fatto Correa in altre situazioni. Un’altra possibilità sarebbe stato un 3-4-3, non sarebbe stato male un tridente con Immobile e Correa-Silva ai suoi lati”.

