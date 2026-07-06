I tifosi della Lazio sulla campagna abbonamenti: “Aspettateci, siamo già in fila”

Dopo la presentazione della campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027 da parte della società, sono arrivate le reazioni veementi dei tifosi della Lazio.

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Le reazioni dei tifosi della Lazio al lancio della campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027.

La manifestazione dei tifosi della Lazio andata in scena lo scorso 2 luglio ha messo in luce quanto le vedute dei supporter biancocelesti siano distanti anni luce da quelle della società. Il lancio della campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027, come prevedibile, ha suscitato reazioni piuttosto veementi da parte del pubblico laziale.

I social del club capitolino sono stati letteralmente invasi dai commenti ironici dei tifosi. Il Corriere dello Sport ne ha riportati alcuni come “Aspettateci, siamo già in fila” oppure il classico “I migliori abbonamenti sono quelli che non si fanno”, per parafrasare una dichiarazione ormai iconica del ds Fabiani. La parola più usata dai supporter biancocelesti resta “Libertà”, l’obiettivo dichiarato di tutto il popolo laziale.

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