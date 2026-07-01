Lazio, tutto tace sul fronte campagna abbonamenti

Siamo arrivati al 1 luglio e sul fronte campagna abbonamenti della Lazio per la stagione 2026-2027 non arrivano comunicazioni ufficiali: gli ultimi aggiornamenti.

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Nessuna novità sul fronte campagna abbonamenti della Lazio.

Lo stadio Olimpico è destinato a rimanere vuoto anche nella prossima stagione. I comunicati della tifoseria organizzata biancoceleste e la manifestazione di protesta in programma per giovedì 2 luglio portano in una sola direzione. La Curva Nord e non solo, sembra decisa a boicottare gli abbonamenti fino a quando Lotito siederà sullo scranno della presidenza della Lazio.

Nonostante una situazione molto delicata come quella appena descritta, secondo il Corriere dello Sport, negli scorsi giorni era filtrata l’idea di avviare la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027, ma giunti al 1 luglio non ci sono tracce di comunicazioni ufficiali in merito.

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