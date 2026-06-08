Campagna abbonamenti: la società cambia strategia?

A Formello sono in atto profonde riflessioni in merito al lancio della prossima campagna abbonamenti: la protesta dei tifosi della Lazio sta condizionando le strategie della società.

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Il comunicato della tifoseria della Lazio sugli abbonamenti allo stadio nella prossima stagione sta condizionando in maniera evidente i ragionamenti all’interno della società. I gruppi organizzati biancocelesti hanno confermato che non sottoscriveranno tessere per la stagione 2026-2027. A Formello si sta ragionando sulla strategia migliore da adottare per contrastare questa drastica decisione.

Come rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il reparto marketing della Lazio al momento non ha comunicato nulla in merito alla prossima campagna abbonamenti, di solito aperta tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Le modalità potrebbero rimanere le stesse, anche se i possibili mancati introiti quantificati in circa 20 milioni di euro, hanno innescato delle profonde riflessioni in quel di Formello. Nelle prossime settimane verranno presi dei provvedimenti per definire la nuova strategia da adottare nella fase di lancio della campagna abbonamenti.

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