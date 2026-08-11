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INTERVISTE

Cana: “Il 26 maggio è qualcosa che rimane per sempre”

Published

18 ore ago

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Senad Lulic

L’ex difensore della Lazio Lorik Cana si è espresso ai microfoni di FSHF TV parlando della sua carriera in Francia, ma anche con la maglia biancoceleste.

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Le parole di Cana sul suo periodo alla Lazio.

“Sono molto legato alla città di Roma, anche per motivi familiari. In quei quattro anni ci sono stati anche momenti difficili. Che ricordi straordinari, soprattutto la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Roma, l’unico Derby della Capitale giocato in una finale. Abbiamo vinto, ci siamo qualificati in Europa League. Anni dopo sono tornato a Roma, è stata una soluzione naturale per noi dopo la nascita del nostro secondo figlio.

Partite e trofei più importanti? Sicuramente l’esordio con il Paris Saint-Germain, ma anche il primo trofeo e le partite in Europa con quella maglia; anche l’esordio con il Marsiglia, un sogno che avevo fin da bambino. In Italia la vittoria della Coppa Italia, vincere un trofeo nel Derby di Roma è un qualcosa che rimane per sempre. Chi ha vinto quel trofeo viene ricordato tutt’oggi, vivendo a Roma lo percepisco, sei nella storia della città.

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