Mondiali 2026: trionfano Messico e Corea del Sud, esordio per il Canada con la Bosnia

I Mondiali 2026 sono ufficialmente partiti nella giornata di giovedì 11 giugno 2026, con la cerimonia d’apertura e la partita tra Messico e Sud Africa vinta dai padroni di casa per 2-0; all’alba, invece, la Corea del Sud si è imposta per 2-1 contro la Repubblica Ceca, mentre alle 21:00 di venerdì 12 giugno esordirà il Canada contro la Bosnia.

Leggi anche: Moccia, Falchi, Oddi e De Angelis: la reazione dei tifosi vip alle parole di Lotito!

Esordio anche per il Canada nei Mondiali 2026: affronterà la Bosnia

Oltre a Messico, che ha già esordito, e Stati Uniti, che devono ancora esordire, ecco che alle 21:00 di questa sera – venerdì 12 giugno – il Canada aprirà anche il suo Mondiale. Sfiderà la Bosnia, nazionale che ha eliminato l’Italia nello spareggio finale per l’accesso alla competizione iridata. I padroni di casa sono favoriti, con David e Larin a guidare l’attacco, ma la formazione balcanica ha dimostrato di essere pericolosa e di avere qualità. La partita sarà visibile su Rai Uno e su Dazn.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.



TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP