Matteo Cancellieri, molto probabilmente, verrà sacrificato dalla Lazio per finanziare così il calciomercato in entrata: tra lui e Isaksen, mister Gattuso preferirebbe il danese, con l’esterno romano che si troverebbe chiuso nelle gerarchie. La dirigenza biancoceleste è a lavoro per liberarlo.

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Calciomercato: Cancellieri può partire, ecco tutte le trattative che lo riguardano

AGGIORNAMENTO 8 GIUGNO – Nuova pretendente per Matteo Cancellieri. Secondo quanto riportato da Tuttosport nella sua edizione odierna, l’esterno della Lazio piace anche al Torino che avrebbe già effettuato un sondaggio e sarebbe in contatto con gli agenti del calciatore il cui contratto scade nel 2027.

AGGIORNAMENTO 7 GIUGNO – Appurato come la Fiorentina sia fortemente interessata a Matteo Cancellieri, attenzione perché spunta l’ipotesi di un ritorno al Parma per l’esterno biancoceleste. L’edizione odierna de Il Messaggero, infatti, parla di questa possibilità come di un’ipotesi concreta. Il classe 2001 aveva già militato nelle file gialloblù un anno fa.

AGGIORNAMENTO 6 GIUGNO – Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero, la Fiorentina si avvicina sempre di più a Matteo Cancellieri. L’esterno, con un passato al Parma, piace molto a Grosso per le sue caratteristiche fisiche e tecniche. Dopo l’annuncio dell’ex tecnico del Sassuolo, la trattativa può andare in porto.

AGGIORNAMENTI 4 GIUGNO – Secondo quanto riportato da il Messaggero, la Fiorentina starebbe pensando di ingaggiare Matteo Cancellieri. Come anticipato, il suo profilo è stato individuato dalla società come uno di quelli sacrificabili per finanziare il mercato.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Matteo Cancellieri può partire e lasciare la Lazio. La sua cessione, che era stata vicina a gennaio con l’interessamento del Brentford, può arrivare ora in estate con il solo obiettivo di finanziare le casse biancocelesti per il prossimo mercato. Gattuso gli preferisce Isaksen, con l’ex Parma che così si troverebbe chiuso nelle gerarchie. Il contratto gli scade nel giugno del 2027, quindi un altro anno ancora, e davanti a sé la società ha due strade percorribili: cederlo ora o perderlo a zero il prossimo anno.

Redazione Lazionews.eu

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