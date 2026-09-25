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Cancellieri stupisce tutti: è in top ten di una speciale classifica

Published

33 minuti ago

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Cancellieri classifica dribbling riusciti

Matteo Cancellieri, dopo un’estate di mercato turbolenta con le ipotesi Parma e Genoa fino alla fine in ballo, sta stupendo tutti; in questo avvio di stagione è anche entrato in top ten di una speciale classifica, ecco quale.

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Cancellieri in top ten nella classifica dei giocatori con più dribbling riusciti

Matteo Cancellieri con 11 dribbling riusciti si piazza all’ottavo posto. Di seguito la classifica completa dopo cinque giornate, secondo i dati ufficiali della Lega Serie A:

  • 1) Junior Messias (Genoa): 16 dribbling riusciti
  • 2) Assane Diao (Como): 16
  • 3) Franco Mastantuono (Fiorentina): 14
  • 4) Giorgi Kvernadze (Frosinone): 13
  • 5) Armand Laurienté (Sassuolo): 13
  • 6) Donyell Malen (Roma): 12
  • 7) Mandela Keita (Parma): 12
  • 8) Matteo Cancellieri (Lazio): 11
  • 9) Matias Soulé (Roma): 10
  • 10) Nico Paz (Como): 10

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
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