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Cancellieri stupisce tutti: è in top ten di una speciale classifica
Matteo Cancellieri, dopo un’estate di mercato turbolenta con le ipotesi Parma e Genoa fino alla fine in ballo, sta stupendo tutti; in questo avvio di stagione è anche entrato in top ten di una speciale classifica, ecco quale.
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Cancellieri in top ten nella classifica dei giocatori con più dribbling riusciti
Matteo Cancellieri con 11 dribbling riusciti si piazza all’ottavo posto. Di seguito la classifica completa dopo cinque giornate, secondo i dati ufficiali della Lega Serie A:
- 1) Junior Messias (Genoa): 16 dribbling riusciti
- 2) Assane Diao (Como): 16
- 3) Franco Mastantuono (Fiorentina): 14
- 4) Giorgi Kvernadze (Frosinone): 13
- 5) Armand Laurienté (Sassuolo): 13
- 6) Donyell Malen (Roma): 12
- 7) Mandela Keita (Parma): 12
- 8) Matteo Cancellieri (Lazio): 11
- 9) Matias Soulé (Roma): 10
- 10) Nico Paz (Como): 10
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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