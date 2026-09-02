Cancellieri rimane, ma verrà messo fuori rosa? Ecco la decisione finale

Alberto Abbate de Il Messaggero aveva parlato qualche giorno fa della trattativa Cancellieri Genoa ai microfoni di Radio Laziale e dei risvolti clamorosi che potevano esserci qualora il giocatore non avesse accettato il trasferimento: la Lazio valutava di mettere fuori rosa l’esterno classe 2002, ecco la decisione finale dopo colloquio Fabiani–Gattuso.

LEGGI ANCHE: Cucchi: “Ok la protesta, ma non accetto di essere strumentalizzato da Capezzone e Bisignani”

Cancellieri rimane alla Lazio: ecco la decisione finale su metterlo fuori rosa o no

AGGIORNAENTO 2 SETTEMBRE ORE 13:27 – Cancellieri è rimasto alla Lazio anche per la volontà di Gattuso di stopparne l’addio. Dopo lunghi colloqui di ieri a Formello tra Fabiani e Gattuso, riporta ancora il quotidiano, la scelta è stata però quella di far rientrare la minaccia. Cancellieri rimarrà nella lista campionato della Lazio, anche vista la non necessità di escludere calciatori per questioni di slot.

“Cancellieri andava verso il ‘no’ al Genoa e alla fine è arrivato. Il giocatore vuole andare a scadenza e scegliersi lui la prossima destinazione con un rischio molto forte. Ora c’è un braccio di ferro con Cancellieri che, dopo il rifiuto al Genoa, potrebbe finire fuori lista”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP