CALCIOMERCATO LAZIO
Abbate: “Cancellieri vuole andare via a zero, ma sta rischiando grosso”
Alberto Abbate de Il Messaggero ha parlato della trattativa Cancellieri Genoa ai microfoni di Radio Laziale e dei risvolti clamorosi che potrebbero esserci qualora il giocatore non accettasse il trasferimento: la Lazio valuta di mettere fuori rosa l’esterno classe 2002.
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Il giornalista Alberto Abbate fornisce aggiornamenti molto interessanti sulla trattativa Cancellieri Genoa.
“Cancellieri andava verso il ‘no’ al Genoa e alla fine è arrivato. Il giocatore vuole andare a scadenza e scegliersi lui la prossima destinazione con un rischio molto forte. Ora c’è un braccio di ferro con Cancellieri che, dopo il rifiuto al Genoa, potrebbe finire fuori lista”.
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