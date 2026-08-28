Connect with us

CALCIOMERCATO LAZIO

Abbate: “Cancellieri vuole andare via a zero, ma sta rischiando grosso”

Published

1 ora ago

on

Matteo Cancellieri

Alberto Abbate de Il Messaggero ha parlato della trattativa Cancellieri Genoa ai microfoni di Radio Laziale e dei risvolti clamorosi che potrebbero esserci qualora il giocatore non accettasse il trasferimento: la Lazio valuta di mettere fuori rosa l’esterno classe 2002.

LEGGI ANCHE: Elliott proposto alla Lazio da Beppe Riso: il Napoli si defila, le ultime

Il giornalista Alberto Abbate fornisce aggiornamenti molto interessanti sulla trattativa Cancellieri Genoa.

“Cancellieri andava verso il ‘no’ al Genoa e alla fine è arrivato. Il giocatore vuole andare a scadenza e scegliersi lui la prossima destinazione con un rischio molto forte. Ora c’è un braccio di ferro con Cancellieri che, dopo il rifiuto al Genoa, potrebbe finire fuori lista”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 02ª 30/08/2026 · 20:45
Lazio
VS
Genoa
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 01ª 24/08/2026 · 18:30
Bologna
0-1
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 3 1
2 Inter 3 1
3 Napoli 3 1
4 Lecce 3 1
5 Milan 3 1
6 Atalanta 3 1
7 Cagliari 3 1
8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
10 Como 1 1
11 Udinese 1 1
12 Sassuolo 0 1
13 Torino 0 1
14 Frosinone 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Venezia 0 1
19 Monza 0 1
20 Fiorentina 0 1
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI