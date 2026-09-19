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INTERVISTE

Cancellieri: “Non possiamo sottovalutare queste partite”

Published

3 ore ago

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Matteo Cancellieri

Prima del calcio d’inizio di Venezia Lazio, il biancoceleste Matteo Cancellieri ha concesso un’intervista a Lazio Style Channel, e ai bordocampisti di DAZN presenti in zona mista, raccontando le sue impressioni sulla sfida in procinto d’iniziare.

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L’intervista di Cancellieri prima di Venezia Lazio

“Ci sono tanti pericoli, non possiamo sottovalutare questo tipo di partite. L’avversario ha le qualità per metterci in difficoltà, l’abbiamo preparata bene, è un buon test per noi. La fiducia del mister è importante, ma va ripagata. Quello che ci sta identificando è l’atteggiamento, dobbiamo continuare cosi. Milan? Siamo stati bravi, ci sono anche gli avversari, in altre situazioni dopo i due gol si prende anche il terzo”.

“Sicuramente il gol ti dà più fiducia e ti fa stare meglio, ma penso che la prestazione del primo tempo col Milan ci ha fatto capire che siamo una grande squadra. Oggi è una partita che ci può creare diversi problemi, dobbiamo affrontarla come tutte le altre”.

“Quando ci sono i tifosi è sempre bello, mi dispiace per i nuovi che non hanno assaporato il sapore vero di giocare con loro anche in casa, ma ce li godiamo in trasferta”.

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7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 5
16 Fiorentina 3 4
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