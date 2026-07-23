Isaksen o Cancellieri? Tra operazione e mercato, ecco la strategia della società

Matteo Cancellieri e Gustav Isaksen, un po’ come tutta la Lazio in questa stagione, hanno deluso e non poco; in vista della prossima stagione, uno dei due esterni potrà lasciare il club e sembra che Gattuso gli preferisca il danese.

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Delusione Cancellieri e Isaksen: uno dei due esterni lascerà la Lazio?

AGGIORNAMENTO 23 LUGLIO – Isaksen è infortunato e, il suo recupero, in procinto di iniziare, incide e inciderà anche sul futuro di Cancellieri. Come racconta il Corriere dello Sport, l’idea iniziale della società era quella di cedere l’ex Parma puntando sul danese, ma l’operazione chirurgica ha congelato ogni decisione. Per il momento è tutto in stand-by. Si valuteranno le opzioni di mercato per Cancellieri e, contemporaneamente, riportare il danese al massimo della condizione fisica.

AGGIORNAMENTO 30 MAGGIO – Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, Gennaro Gattuso sembra apprezzare e non poco le qualità di Gustav Isaksen, al punto di volerci puntare in vista della prossima stagione. L’esterno danese è sempre stato discontinuo, alternando (poche) prestazioni eccelse a (diverse) partite opache e anonime. Ora con il nuovo tecnico servirà obbligatoriamente un cambio di passo, altrimenti gli alibi saranno finti. Felice dell’addio di Sarri alla Lazio, con Ringhio dovrà trovare una quadra che non ha mai avuto. Cancellieri, invece, sempre più prossimo a un’uscita.

AGGIORNAMENTO 28 MAGGIO – Come riportato dal quotidiano Il Messaggero nella sua edizione odierna, tra Cancellieri e Isaksen mister Gattuso sembrerebbe propendere per il danese. Ritenuto più affidabile dell’esterno romano, e anche più talentuoso. Nel corso dell’ormai prossimo calciomercato estivo, quindi, l’ex Parma (almeno al momento) è il principale indiziato a lasciare la Lazio.

Come evidenza il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, uno tra Isaksen e Cancellieri – al netto di offerte vantaggiose per il club e per i calciatori – lascerà la Lazio. La stagione dei due esterni, sempre in contesa per un posto da titolare da inizio anno, è stata per lunghi tratti deludente e al di sotto delle aspettative. 5 in totale i gol per il danese, appena 4 per l’ex Parma: numeri assai deficitari per poter garantire un salto di qualità nel reparto offensivo.

Mister Sarri non ha mai stabilito un titolare fisso tra i due, non ha mai determinato una gerarchia precisa e netta. I due si sono dati spallate per tutta la stagione, alternandosi in campo e giocando molto spesso un tempo ciascuno. La Lazio ha sofferto molto in zona gol, e a dimostrarlo ci pensano i numeri: 39 reti in 37 giornate, con Isaksen miglior marcatore in campionato della squadra nonostante i soli cinque centri.

Per tutti questi motivi, in estate la società valuterà eventuali offerte per i due esterni e lascerà partire chi riceverà l’offerta migliore. Andrà fatta una plusvalenza, e la società seguirà questa strada. Intanto, come per tutta la stagione, i due si giocano una maglia da titolare anche per la sfida contro il Pisa: inutile, sì, e anche triste.

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