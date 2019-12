Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO JUVE BIGLIETTI – Manca poco ormai alla super sfida di sabato in cui la Lazio ospiterà all’Olimpico la Juventus di Maurizio Sarri. Entusiasmo alle stelle visto il momento magico dei biancocelesti, reduci da 6 vittorie consecutive in campionato e con l’ambizione di puntare sempre più in alto. Per l’occasione lo stadio si preannuncia gremito, con l’obiettivo di raggiungere i 60.000 spettatori per garantire ai giocatori quella spinta in più necessaria in queste partite. Intanto, come annunciato dal responsabile del marketing Marco Canigiani, i tagliandi per Curva e Distinti sono già esauriti. Queste le sue parole alla radio del club.

I biglietti

“Ad oggi abbiamo venduto circa 35.000 tagliandi per la gara di sabato con la Juventus. Anche oggi la campagna sta andando molto bene. Ci sono ancora due giorni a disposizione per acquistare i biglietti, è da tanto che non superiamo le 60.000 presenze. I tagliandi per assistere all’incontro dalle Curve e dai Distinti sono finiti e restano ancora poche unità in Tribuna Tevere: invitiamo comunque i nostri tifosi a verificare la disponibilità dei biglietti nei settori citati.”

BusInsieme

“BusInsieme può rappresentare un servizio molto comodo per gli spettatori del prossimo match, considerando soprattutto le tantissime presenze: invito i tifosi a provarlo perché, quando si testa il BusInsieme, difficilmente poi si abbandona. La chiave del successo di quest’iniziativa è la flessibilità del servizio in base alla richiesta dei nostri tifosi.”

Il libro della Lazio

“Nei nostri Lazio Style 1900 Official Store, è disponibile un volume con fotografie inedite, una raccolta che narra la storia della nostra Società; lo consiglio anche come regalo di Natale“.