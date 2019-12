Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CANIGIANI SUPERCOPPA – Domenica a Riad, in Arabia Saudita, è in programma la finale di Supercoppa contro la Juventus. Il responsabile marketing capitolino Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club biancoceleste dove si è espresso sui risvolti in termini di brand della decisione di giocare la gara all’estero.

“Come a Pechino”

“Siamo molto felici di essere qui a Riad. È una grande opportunità di crescita per esplorare nuovi mercati, come fu nel 2009 a Pechino. Abbiamo molte idee per far crescere il nostro brand all’estero”.