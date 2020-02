Tempo di lettura: < 1 minuto

MARCO CANIGIANI LAZIO – Il responsabile del marketing biancoceleste, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni della radio del club per fornire gli aggiornamenti sulla disponibilità dei tagliandi per la partita contro l’Inter e Parma. Una partenza incredibile per uno stadio che si prospetta sold out. Di seguito le sue parole.

Biglietteria Lazio

“Il dato per quanto riguarda la trasferta di Parma è molto importante, ci saranno tantissimi tifosi biancocelesti a sostenere la squadra al Tardini. C’è stata una partenza incredibile anche per la partita contro l’Inter, siamo già a 11 mila biglietti venduti: quindi al momento, abbonati compresi, si prevedono oltre 30 mila spettatori. Ci aspettiamo lo stadio pieno, per questo per chi volesse andare in Curva o Distinti invito ad accelerare i tempi per l’acquisto nei Lazio Style, nelle rivendite autorizzate e online. Sarà aperto anche l’ex Ostello della Gioventù fino al fischio d’inizio della partita, il punto vendita più vicino allo stadio. Ricordo inoltre la riduzione per gli Under 16 in tutti i settori. La Curva Maestrelli invece verrà aperta solo in caso di sold-out dei Distinti Sud Est, a quel punto la Polizia deciderà che tipo di settori aprire. I buoni rapporti tra le tifoserie dovrebbero agevolare il tutto”.

