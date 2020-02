Tempo di lettura: < 1 minuto

CANIGIANI BIGLIETTI – Domenica alle ore 12:30 la Lazio affronterà il Genoa in trasferta nel Lunch match valido per la 25esima giornata di Serie A. Il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani ha fatto il punto sui biglietti venduti per il settore ospiti. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni del canale ufficiale dei capitolini.

Le parole di Canigiani su Genoa-Lazio

“Il primo blocco messo in vendita ieri è stato polverizzato in un’ora, poi il Genoa ha messo in vendita il secondo blocco di biglietti che sono terminati subito.Altri biglietti? Non nel settore ospiti. Vedremo se il Genoa farà qualcosa a tal proposito, ma per il momento non c’è disponibilità per i tifosi della Lazio. Daremo comunicazioni immediate se arriveranno novità da Genova”.

Lazio-Bologna

“Potrebbe partire giovedì la vendita dei tagliandi per Lazio – Bologna, ancora non è sicuro ma a breve ci saranno tutte le indicazioni”.

