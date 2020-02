Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INTER CANIGIANI – Domenica sera allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena il big match tra Lazio e Inter. Questo il punto della situazione sui biglietti venduti da parte del responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani, ai microfoni del canale ufficiale dei capitolini.

Le parole di Canigiani su Lazio-Inter

“L’aggiornamento relativo alla vendita dei tagliandi per la gara di domenica contro l’Inter parla ora di 31.000 titoli d’accesso venduti, ciò significa che, con l’aggiunta degli abbonati, è stata ampiamente superata la quota 50.000 spettatori, ci avviciniamo ai 60.000 presenti, numero che poi probabilmente verrà raggiunto se non superato. Sono ancora in vendita dei tagliandi in Tribuna Monte Mario ed in Curva Sud nei settori 20 e 21, che sono stati aperti ieri. I ritmi di vendita ora sono più lenti, l’andamento tende a ridursi ma abbiamo ancora tempo per raggiungere cifra tonda. Abbiamo rafforzato il servizio Bus Insieme: tutti i posti sono subito esauriti in pochi giorni, abbiamo deciso di implementare i mezzi. Basta andare sul sito per consultare le nuove stazioni di partenza. Al momento c’è ancora disponibilità in alcuni punti”.

