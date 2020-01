Tempo di lettura: < 1 minuto

CANIGIANI INTERIVSTA LAZIO – Il responsabile del marketing biancoceleste, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale biancocelesti sulla vendita degli abbonamenti e in vista del match con la Cremonese.

Tagliandi e abbonamenti

“Per quanto riguarda domani (Lazio-Cremonese di Coppa Italia ndr) il numero non è rilevante: 4mila biglietti venduti, che tutto sommato non è neanche male. Ci stiamo avvicinando però alle mille tessere vendute da quando è stata riaperta la campagna abbonamenti. E poi è appena partita la vendita per Lazio-Sampdoria che è una partita fondamentale. Quella con i blucerchiati è considerata una partita di media fascia, quindi Curva e Distinti costeranno 18 euro”.

Maglia celebrativa

“C’è stato un impatto incredibile. Già a fine partita è arrivata una grande richiesta per acquistare la maglia“.

Bus Insieme

“Continua la crescita, come avevamo immaginato. E’ un servizio è in continua evoluzione“.