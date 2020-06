Tempo di lettura: < 1 minuto

CANIGIANI – Il responsabile del marketing biancoceleste, Marco Canigiani ha parlato così dell’iniziativa “Tu non sarai mai sola” ai microfoni della radio ufficiale della Lazio. Queste le sue parole.

Le parole di Canigiani

“L’iniziativa ‘Tu Non Sarai Mai Sola’ sta già riscuotendo buoni risultati. Ricordo che la sagoma può essere acquistata sia nei Lazio Style 1900 Official Store di via di Propaganda, via Calderini e Centro Commerciale Roma Est sia online attraverso il portale dedicato attraverso il quale è possibile caricare la foto on-line. C’è una procedura da seguire: è possibile uplodare la foto dopo aver effettuato il pagamento. Il file deve avere una determinata dimensione. Per i minori, è obbligatorio recarsi nei punti vendita. Le immagini pubblicitarie divulgate dal club nei giorni scorsi rappresentano la fedele replica dell’avatar: l’optimum è rappresentato dal mezzo busto, il quale deve seguire tutte le caratteristiche richieste. Ricordo che può essere inserito un solo soggetto per ogni foto. Stiamo studiando altre iniziative, nei prossimi giorni riferiremo tutto ai nostri tifosi. C’è grande riscontro anche per quanto concerne il lancio delle piattaforme social in Cina: tutte queste attività sono volte al miglioramento del brand a livello nazionale ed internazionale. Fare previsioni riguardo gli eventi allo stadio è complicato. Fino a un mese fa, le possibilità erano praticamente zero, oggi il discorso è ancora prematuro ma più possibile: l’importante è che si riparta, soprattutto in sicurezza”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.