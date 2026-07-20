Cannizzaro: “Viva Lotito, viva la Reggina!”

Si è da poco conclusa la prima conferenza stampa di Lotito da presidente della Reggina, prima di lui a parlare è stato però Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, che si è così espresso circa il nuovo ciclo del club.

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Le parole di Cannizzaro prima della conferenza stampa di Lotito alla Reggina

“Lo scenario parla da solo. Per chi come me è abituato a parlare in pubblico, a comiziare, a intervenire in sedi istituzionali, dovrebbe essere facile esprimere una considerazione davanti a una platea. Ma questa non è una platea normale: Claudio (a Lotito, ndr.) questa è Reggio Calabria, la città più bella del mondo. Oggi sono commosso ed emozionato, mi scuso se le mie parole saranno confuse. La prima cosa che voglio dire a Lotito con grande affetto e rispetto personale e istituzionale, benvenuto a Reggio Calabria. Quando poche ore fa ti ho accolto in aeroporto e ti ho detto che siamo in bollettino amaranto, mi riferivo proprio a questo (verso il pubblico, ndr.)”.

Cannizzaro sulla rinascita della Reggina

Ti do il benvenuto nello stadio Granillo di Reggio Calabria, che tu conosci bene come addetto ai lavori. Questo stadio ha segnato la storia sportiva e non solo della Calabria e dell’Italia. In tempi non sospetti ti chiesi aiuto: avevamo un problema gigantesco, perché la Reggina, la nostra più grande realtà sportiva, stava morendo. La tua risposta fu veloce: “Tu sei fottuto di testa, lasciami stare, ho tanti casini, lasciami stare”, mi ha detto. Sappiamo bene che Lotito è uno dei migliori imprenditori italiani, fa benissimo il parlamentare della Repubblica ed è il presidente di una delle squadre più importanti d’Europa come la Lazio”.

Cannizzaro sugli affari in Senato

“Ho letto ricostruzioni circa la volontà di Lotito di prendere la Reggina per candidarsi al collegio al Senato: ma vi pare che Lotito ha bisogno di un seggio a Reggio per stare al Senato? Magari! Lotito ha fatto questa scelta perché ha capito quanto fosse importante per la città e per Reggio Calabria, oltre che per il calcio italiano. Mi ha detto che è a disposizione per far sì che la Reggina non si perda. Mi scuso per il ritardo ma Lotito ha avuto un calo di glicemia, ci siamo dovuti fermare a prendere un gelato per far sì che potesse essere in forma. Claudio portaci dove questa città merita. Confido in te! Viva Claudio Lotito, viva la Reggina!”.

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