Cannizzaro: “Lunedì presenteremo con Lotito la nuova era della Reggina”

Tutto pronto per la presentazione della nuova Reggina di Claudio Lotito, a dare l’annuncio è stato il sindaco della città Andrea Cannizzaro che attraverso i propri social ha annunciato che lunedì 20 luglio, intorno alle ore 19:00, ci sarà la prima conferenza stampa di questa nuova era.

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Le parole di Cannizzaro sulla presentazione della Reggina di Lotito

“Vi invito tutti lunedì 20 alle ore 19 allo Stadio Granillo perché assieme a Claudio Lotito presenteremo la nuova era della Reggina. Adesso Reggio, adesso Reggina”. In quello stesso giorno, ma dalle 18:00, la Lazio di Gattuso sarà impegnata nella sua prima amichevole contro la Primavera. Lotito, a quanto pare, sarà impegnato altrove e non potrà seguire il suo club più importante da vicino.

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