Connect with us

NOTIZIE

Cannizzaro: “Lunedì presenteremo con Lotito la nuova era della Reggina”

Published

3 ore ago

on

Cannizzaro presentazione Reggina Lotito

Tutto pronto per la presentazione della nuova Reggina di Claudio Lotito, a dare l’annuncio è stato il sindaco della città Andrea Cannizzaro che attraverso i propri social ha annunciato che lunedì 20 luglio, intorno alle ore 19:00, ci sarà la prima conferenza stampa di questa nuova era.

LEGGI ANCHE: Marroni: “Lotito non ha via d’uscita, si sta giocando tutto”

Le parole di Cannizzaro sulla presentazione della Reggina di Lotito

“Vi invito tutti lunedì 20 alle ore 19 allo Stadio Granillo perché assieme a Claudio Lotito presenteremo la nuova era della Reggina. Adesso Reggio, adesso Reggina”. In quello stesso giorno, ma dalle 18:00, la Lazio di Gattuso sarà impegnata nella sua prima amichevole contro la Primavera. Lotito, a quanto pare, sarà impegnato altrove e non potrà seguire il suo club più importante da vicino.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

PIÙ LETTI