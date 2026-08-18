INTERVISTE
Canovi: “Io non prenderei Icardi nemmeno se me lo regalassero!”
Dario Canovi, avvocato e procuratore di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Tutto Mercato Web nella quale è stato molto duro nei confronti di Mauro Icardi, l’attaccante argentino che la Lazio sta inseguendo in questi giorni per rinforzare la squadra di Gennaro Gattuso.
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L’intervista di Canovi su Mauro Icardi
“Personalmente, Icardi non lo prenderei neanche se me lo regalassero. Ha smesso di giocare cinque anni fa ad alti livelli, a questo punto molto meglio Andrea Pinamonti per la Lazio. Non sarà un fenomeno, ma quantomeno ha voglia di giocare. Icardi invece cosa verrebbe a dimostrare?”
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