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INTERVISTE

Canovi: “Io non prenderei Icardi nemmeno se me lo regalassero!”

Published

42 minuti ago

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Mauro icardi

Dario Canovi, avvocato e procuratore di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Tutto Mercato Web nella quale è stato molto duro nei confronti di Mauro Icardi, l’attaccante argentino che la Lazio sta inseguendo in questi giorni per rinforzare la squadra di Gennaro Gattuso.

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L’intervista di Canovi su Mauro Icardi

“Personalmente, Icardi non lo prenderei neanche se me lo regalassero. Ha smesso di giocare cinque anni fa ad alti livelli, a questo punto molto meglio Andrea Pinamonti per la Lazio. Non sarà un fenomeno, ma quantomeno ha voglia di giocare. Icardi invece cosa verrebbe a dimostrare?”

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