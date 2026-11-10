Canovi: “La Lazio è la vera sorpresa, complimenti a Gattuso”

L’operatore di mercato Alessandro Canovi ha commentato a TMW la situazione di diverse squadre di Serie A tra cui la Lazio, prima in classifica da sola e considerata la grande sorpresa di questo campionato grazie al mister Gattuso. Ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Canovi nell’intervista sulla Lazio e su Gattuso

“La Lazio? È la vera sorpresa, gioca bene. Il risultato è totalmente inaspettato, però bisogna fare i complimenti a Gattuso e alla squadra”.

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