INTERVISTE
Canovi: “La Lazio è la vera sorpresa, complimenti a Gattuso”
L’operatore di mercato Alessandro Canovi ha commentato a TMW la situazione di diverse squadre di Serie A tra cui la Lazio, prima in classifica da sola e considerata la grande sorpresa di questo campionato grazie al mister Gattuso. Ecco le sue dichiarazioni.
Leggi anche: Agostinelli: “La Lazio si giocherà l’ingresso in Europa. E su Belahyane…”
Le parole di Canovi nell’intervista sulla Lazio e su Gattuso
“La Lazio? È la vera sorpresa, gioca bene. Il risultato è totalmente inaspettato, però bisogna fare i complimenti a Gattuso e alla squadra”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|8
|10
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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