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INTERVISTE

Canovi: “La Lazio è la vera sorpresa, complimenti a Gattuso”

Published

38 minuti ago

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Canovi Intervista Lazio Gattuso

L’operatore di mercato Alessandro Canovi ha commentato a TMW la situazione di diverse squadre di Serie A tra cui la Lazio, prima in classifica da sola e considerata la grande sorpresa di questo campionato grazie al mister Gattuso. Ecco le sue dichiarazioni.

Leggi anche: Agostinelli: “La Lazio si giocherà l’ingresso in Europa. E su Belahyane…”

Le parole di Canovi nell’intervista sulla Lazio e su Gattuso

La Lazio? È la vera sorpresa, gioca bene. Il risultato è totalmente inaspettato, però bisogna fare i complimenti a Gattuso e alla squadra”.

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2 Inter 25 10
3 Roma 27 11
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 17 10
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
12 Genoa 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 8 10
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
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19 Venezia 6 11
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