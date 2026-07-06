INTERVISTE
Canovi: “Lotito dovrebbe fare soltanto una cosa, dimettersi!”
Il noto esperto di calciomercato, Dario Canovi, è intervenuto a Tuttomercatoweb.com e tra i vari argomenti trattati, ha parlato anche del momento della Lazio e del presidente Lotito: ecco le sue parole.
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Le parole di Canovi nell’intervista sulla Lazio e Lotito
“Lotito dovrebbe fare soltanto una cosa: dimettersi. Un plebiscito contro di lui, le disdette degli abbonamenti tv… quanto basterebbe per dire addio. Un presidente con un po’ di sensibilità dovrebbe vendere la società. I tifosi non lo sopportano più, prima era la curva e adesso è tutto l’ambiente: persino il Presidente della Regione Lazio”.
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