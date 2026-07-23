INTERVISTE
Canovi: “Lotito non farà mercato e la Lazio non può avere un futuro”
L’avvocato Dario Canovi, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, tra i vari argomenti trattati, ha parlato anche della Lazio e del presidente Lotito: ecco le sue dichiarazioni.
Leggi anche: Lotito incontra Fertitta: tra futuro della Lazio e cessione, ecco il retroscena
Le parole di Canovi nell’intervista sulla Lazio
“Cosa mi aspetto dalla Lazio di Gattuso? Niente. Non farà mercato. C’è un presidente che non ha capito che questa società non può avere un futuro”.
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