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INTERVISTE

Canovi: “Lotito non farà mercato e la Lazio non può avere un futuro”

Published

2 ore ago

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Canovi intervista Lazio Lotito mercato

L’avvocato Dario Canovi, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, tra i vari argomenti trattati, ha parlato anche della Lazio e del presidente Lotito: ecco le sue dichiarazioni.

Leggi anche: Lotito incontra Fertitta: tra futuro della Lazio e cessione, ecco il retroscena

Le parole di Canovi nell’intervista sulla Lazio

“Cosa mi aspetto dalla Lazio di Gattuso? Niente. Non farà mercato. C’è un presidente che non ha capito che questa società non può avere un futuro”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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