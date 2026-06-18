INTERVISTE
Canovi: “Lotito esperto di promesse mancate. Flaminio? Non andrà in porto”
L’intermediario di calciomercato, Dario Canovi, non è soddisfatto dell’operato del presidente Claudio Lotito. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com il procuratore ha condiviso la sua opinione sulle ultime vicende di casa Lazio, senza dimenticare lo stadio Flaminio.
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L’intervista di Canovi sulle mosse di Lotito e sul futuro della Lazio
“Lotito verso la Reggina? Mi viene da ridere. Farà come De Laurentiis, tiene anche la Lazio, è un modo di fare sciocco. Io preferirei avere una Lazio in C, ossia la seconda squadra, per far maturare i giovani. Comprare un’altra squadra? Rischi di fargli fare la fine del Bari. Conoscendo Gattuso, è capace di farlo. E me lo aspetto anche, perché Lotito è un esperto in promesse mancate. Non credo abbia potuto promettere tanto, ma anche quel poco credo non riuscirà a farlo. E avendo tutto l’ambiente contro, non credo che un allenatore abbia tanta voglia di allenare una squadra in questa condizione”.
Lotito vuole il Flaminio, ma secondo Canovi per la Lazio è un problema.
“Lotito col progetto del Flaminio vende la Lazio? Mai. L’unica speranza è che non vada a buon fine il progetto. Lui ha capito che attraverso il calcio poteva entrare in politica e appena lo ha fatto si è dimenticato del calcio”
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