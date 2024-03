Canovi: "Martusciello è una scelta di continuità per la Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CANOVI SARRI MARTUSCIELLO LAZIO - L'operatore di mercato Alessandro Canovi ha detto la sua sulla situazione della Lazio, tra l'addio di Sarri e la permanenza di Martusciello, con un occhio rivolto al futuro.

Le parole di Canovi sul post Sarri alla Lazio

Questo il commento sul momento della Lazio fatto da Alessandro Canovi a Tuttomercatoweb.com: "Le dimissioni di Sarri alla Lazio è una decisione che ha trovato tutti d’accordo. Rimane tutto lo staff, non solo Martusciello. E credo che sia stata una scelta condivisa. Martusciello è stata una scelta di continuità per provare ad arrivare a fine anno al meglio. Nessuno è capace di cambiare un progetto in dieci partite".

Sulla possibile rivoluzione sul mercato

"Dipenderà dalle condizioni tecniche. Quindi il modulo del nuovo allenatore. In futuro vedo Palladino. O perché no, Gilardino oppure Tudor. Potrebbe esserci anche Juric".