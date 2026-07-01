Reggina nel caos, Lotito chiede aiuto della Lazio

La situazione del centro sportivo Sant’Agata, quartier generale della Reggina, appare molto grave e Lotito dovrà correre ai ripari per risolvere diversi problemi strutturali, senza contare la mancanza di materiali e di strumenti per gli allenamenti: la Lazio potrebbe intervenire per colmare il caos in casa amaranto.

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Lotito alle prese con i primi problemi in casa Reggina, la Lazio può intervenire.

Secondo quanto rivelato da strettoweb.com, il sopralluogo da parte del presidente Lotito allo Stadio Granillo e al centro sportivo Sant’Agata, quartier generale della Reggina, avrebbe messo in mostra una situazione preoccupante.

I campi risulterebbero in condizioni ai limiti dell’accettabile, i magazzini sarebbero stati svuotati completamente di materiali e strumenti per gli allenamenti della squadra. Persino i palloni e le divise sarebbero letteralmente scomparsi.

La Lazio viene in soccorso della Reggina.

Strettoweb.com sostiene che Lotito potrebbe chiamare in causa la Lazio attingendo dai magazzini del club capitolino per fornire i beni di prima necessità, fino a che la situazione non sarà sanata. La nuova proprietà amaranto spera di trovare al più presto uno sponsor tecnico che possa vestire la squadra in vista del prossimo campionato di Serie D.

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