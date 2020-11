Tempo di lettura: < 1 minuto

TAMPONI LAZIO PROCURA – Si sta facendo chiarezza sulla situazione Covid-19 in casa Lazio. Il procuratore Vincenzo D’Onofrio, come riporta ANSA, è intervenuto in merito alla questione definendo “priva di fondamento processuale” la notizia riguardo i risultati dei tamponi emersi in mattinata.

Le parole di D’Onofrio

“Per quanto riguarda la Procura di Avellino, la notizia non ha fondamento processuale: non ci sono ancora i risultati del lavoro che sta svolgendo il consulente da noi nominato. I risultati si sapranno solo al deposito della relazione del consulente tecnico della Procura. Non ci sono ancora i nomi ma solo codici a barre. Bisognerà vedere nel prosieguo se tale codice corrisponde ad un determinato calciatore. Al momento posso solo dire che i dati diffusi non corrispondono ai dati processuali ancora da acquisire.”

