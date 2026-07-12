INTERVISTE
Capello: “Maldini scelta giusta per la Nazionale”
La Nazionale azzurra è ancora in attesa di scoprire quale sarà il prossimo commissario tecnico, nel frattempo è invece stato annunciato che Paolo Maldini ricoprirà l’incarico di direttore tecnico, scelta che pare soddisfare Fabio Capello a giudicare dalla sua ultima intervista.
LEGGI ANCHE: Fabiani: “Un onore avere Gattuso alla Lazio, per lui parla la sua storia da allenatore”
L’intervista di Capello su Maldini direttore tecnico della Nazionale.
“Maldini è assolutamente la scelta giusta e ne sono davvero molto contento. Paolo era il primo nome della lista ed è arrivato, è di certo la persona che serve. Sono felice per la Nazionale e per lui, è serio, capace, attento. Non fa chiacchiere ma lavora, ha idee, avrà un progetto in testa già ben definito. Il fatto che Maldini chieda ampi margini di manovra è un aspetto positivissimo. Al contrario non avrebbe mai accettato. Uno come lui deve essere libero di mettere a frutto le sue idee. Sono certo che non ne ha fatto un discorso economico, ma solo di poter mettere in pratica le soluzioni che ha in mente e che cosi possa davvero riuscire a essere utile”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
UFFICIALE: Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Diogo Leite ha scelto l’Arabia: è vicino all’Al-Diriyah
-
CALCIOMERCATO LAZIO5 ore ago
Sergi Dominguez, quante difficoltà per la Lazio: prezzo e rivendita, la Dinamo fa muro