Capello: “Maldini scelta giusta per la Nazionale”

La Nazionale azzurra è ancora in attesa di scoprire quale sarà il prossimo commissario tecnico, nel frattempo è invece stato annunciato che Paolo Maldini ricoprirà l’incarico di direttore tecnico, scelta che pare soddisfare Fabio Capello a giudicare dalla sua ultima intervista.

LEGGI ANCHE: Fabiani: “Un onore avere Gattuso alla Lazio, per lui parla la sua storia da allenatore”

L’intervista di Capello su Maldini direttore tecnico della Nazionale.

“Maldini è assolutamente la scelta giusta e ne sono davvero molto contento. Paolo era il primo nome della lista ed è arrivato, è di certo la persona che serve. Sono felice per la Nazionale e per lui, è serio, capace, attento. Non fa chiacchiere ma lavora, ha idee, avrà un progetto in testa già ben definito. Il fatto che Maldini chieda ampi margini di manovra è un aspetto positivissimo. Al contrario non avrebbe mai accettato. Uno come lui deve essere libero di mettere a frutto le sue idee. Sono certo che non ne ha fatto un discorso economico, ma solo di poter mettere in pratica le soluzioni che ha in mente e che cosi possa davvero riuscire a essere utile”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP