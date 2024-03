Capello: "Tudor? Dovesse centrale la finale sarebbe..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

CAPELLO INTERVISTA LAZIO- In vista di Lazio Juventus di sabato Fabio Capello ha rilasciato un'intervista al La Gazzetta dello Sport, In cui ha parlato di Tudor della lazio

Le parole di Capello

"La Lazio in questa stagione mi da l'idea di non essere più la squadra di Sarri dell'anno prima, dove ognuno correva quel metro in più per aiutare. Si deve per forza essere rotto qualcosa".

Tudor? "Quelli che secondo me hanno reso meno del loro valore quest'anno. Penso soprattutto a Luis Alberto e Zaccagni. Per Tudor in caso di qualificazione alla finale si sarenterebbe alla grande".